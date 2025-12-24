مصر تعزي الشعب الليبي بوفاة «الحداد» ورفاقه

تلقّى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الذي قدّم خلاله التعازي في ضحايا الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية.

وأعرب اللواء حسن رشاد خلال الاتصال عن خالص مواساته وتضامن جمهورية مصر العربية مع ليبيا في هذا الظرف الصعب، مؤكّدًا وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي وحرصها على تقديم الدعم الكامل في هذه اللحظة الحرجة.