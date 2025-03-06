مصر تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في «البحر المتوسط»

أعلنت مصر عن “اكتشاف بئر نفطي جديد باحتياطات “جيدة من الزيت والغاز” في البحر المتوسط”.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “إن مصر تشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة في مجال الغاز والبترول كل فترة زمنية، وإن حقل “الفيوم 5″ به بوادر استكشاف جديد من الزيت والغاز، وذلك أثناء عمليات الحفر في منطقة حقل كينج مريوط الواقعة على البحر المتوسط”.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن “تلك المؤشرات مطمئنة للدولة، وتؤكد أنها تتحرك في الاتجاه السليم، وستشهد نتائج التعافي السريع في هذا القطاع بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026”.

ولفت مدبولي إلى أن “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة كبيرة في عدد المصانع، وهي المنطقة التي تضم الآن مصنعا أو اثنين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية”.

وتوقع أن “تمتلك بلاده القدرة على إنتاج كل مكونات الألواح الشمسية بنهاية العام الحالي، ضمن خطة الدولة الطموحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42%”.

هذا و”في فبراير الماضي، أعلن مصطفى مدبولي، عن “اكتشاف حقل كينج مريوط بالبحر المتوسط، باحتياطات تقدر بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي”.

وفي التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي، أكدت وزارة البترول المصرية، “اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر “إيست كريستال-1″ بخليج السويس، والتى تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية”.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن “نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما أظهرت إنتاجا يومياً، بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد”، متوقعة تجاوز هذه الكمية”.

وأضافت أن “شركة جابكو ستقوم باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا”.

كما أكد مدبولي، “تعافي قطاع البترول والغاز الطبيعي بعد فترة من التراجع الحاد في الإنتاج، ما دفع الحكومة للعودة إلى الاستيراد لأول مرة منذ عام 2018”.”، وقال “إن سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسية التحفيز التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها بحفر آبار استكشافية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من الزيت والغاز”.

وذكر أن “النصف الثاني من العام الماضي، شهد حفر 105 آبار جديدة 10 منها للغاز الطبيعي، ما أضاف للإنتاج المحلي من الزيت الخام 64 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى زيادة 271 مليون قدم مكعب غاز يوميا”، وأوضح أن “هذه الزيادة في الإنتاج من شأنها توفير ما يعادل 1.5 مليار دولار كانت توجه للاستيراد خلال 6 أشهر، مؤكدا أن مصر قادرة في وقت قريب على العودة إلى تصدير الغاز للخارج”.