مصر تعلن موعد القمة «الطارئة» الخاصة بالأوضاع في غزة.. تسليم «10 أسرى» إسرائيلين

أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها “ستستضيف القمة العربية الطارئة حول الوضع في قطاع غزة، يوم 4 مارس المقبل”.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه”، تم تحديد الموعد الجديد للقمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي”.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق، “بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة”.

‌‏وقالت قناة “ألقاهرة الإخبارية”، إن “الجهود المصرية القطرية نجحت في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من معبر رفح البري”.

وكان دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و”دول عربية أخرى”، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها”.

“حماس” تعلن تسليم 10 أسرى إسرائيلين

أعلن رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة قررت تسليم 10 أسرى إسرائيلين، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.