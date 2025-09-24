مصر تفتح بوابة «الغاز المسال» نحو أوروبا

صدّرت مصر شحنة نادرة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية عبر مصنع إدكو للإسالة، في خطوة تعكس بداية تعافٍ تدريجي لقطاع الغاز وجذبًا متجددًا للاستثمارات الأجنبية، وتُقدر الشحنة بنحو 3.75 مليار قدم مكعب، جرى تسويقها عبر شركتي شل وبتروناس.

وأوضح مسؤول حكومي لوكالة بلومبرغ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تحفيزية أقرتها الحكومة في أغسطس 2024، تتيح للشركات الأجنبية تصدير جزء من حصصها مقابل استخدام عوائدها في تسديد المستحقات المتأخرة، مع رفع سعر بيع حصص الغاز، بما يشكل حافزًا إضافيًا لمواصلة الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج.

وأشار المسؤول إلى أن “شل” وفرت نحو 250 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز خلال 15 يومًا لتجهيز الشحنة، فيما يُنتظر تصدير شحنة ثانية خلال أكتوبر الجاري.

وتُعد محطة إدكو محورًا استراتيجيًا في منظومة التصدير المصرية، حيث تتوزع ملكيتها بين “شل” و”بتروناس” (71%)، الحكومة المصرية ممثلة في “إيجاس” وهيئة البترول (24%)، و”إنجي” الفرنسية (5%).

في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تستهدف العودة كمُصدّر صافٍ للغاز بحلول 2027، مع توقع ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 6.6 مليار قدم مكعب مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا، مدعومًا بتسوية المتأخرات للشركات الأجنبية واستئناف أنشطة الحفر وزيادة معدلات الإنتاج.