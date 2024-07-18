مصر تقضي على أزمة انقطاع الكهرباء!

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “إن مصر ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارا من الأحد بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد”.

وأضاف مدبولي: “إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال”، مشيرا إلى أن “الحكومة تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة”.

وقال: “نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال”.

يأتي هذا بعد أيام من تولي وزراء جدد للكهرباء والبترول، وأداء اليمين الدستورية للوزارة الجديدة، حيث يأتي حل أزمة الكهرباء على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

هذا وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، وكانت أعلنت الشهر الماضي، مع تزايد الغضب بين المواطنين، “أنها تعاقدت لشراء شحنات وقود تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، بقيمة 1.18 مليار دولار، ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل”.