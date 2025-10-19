مصر تكشف حجم خسائرها نتيجة توترات «البحر الأحمر».. السيسي: نخوض حرباً شاملة

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن البحر الأحمر يمثل جسراً حيوياً للتكامل بين العالم العربي وأفريقيا، وشرياناً أساسياً للملاحة الدولية.

وأشار إلى أن مصر تعد أكثر الدول تضرراً من حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن واليمن.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن خسائر مصر تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة الانخفاض الحاد بنسبة 60% في واردات الملاحة عبر قناة السويس.

وبيّن أن عدد السفن العابرة يومياً انخفض من حوالي 72 سفينة حاويات إلى 29-30 سفينة، ما أثر بشكل مباشر على عائدات القناة والاقتصاد الوطني والعالمي.

وانطلقت أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمدينة أسوان، الأحد، تحت عنوان: “عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية”.

يُذكر أن جماعة “أنصار الله” تشن هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أسفرت حتى 17 يوليو الجاري عن مقتل نحو 59 ألف فلسطيني وإصابة نحو 140 ألف آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

السيسي: مصر تخوض حربًا شاملة منذ 10 سنوات.. ونتجاوز الصعاب بإرادة الشعب وصبره

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية هو “فضل من الله تعالى”، مشيدًا بدور الشعب المصري في دعم مسيرة الدولة من خلال صبره وجهوده المتواصلة.

وخلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب 6 أكتوبر 1973، أشار السيسي إلى أن مصر تخوض حربًا شاملة ضد الإرهاب منذ 10 سنوات، موضحًا أن هذه الحرب كلّفت القوات المسلحة نحو 100 مليار جنيه، فضلًا عن التأثيرات العميقة للأحداث الاقتصادية والسياسية منذ عام 2011 على الاقتصاد الوطني.

وقال السيسي إن “ما نمر به ليس فقط صراعًا عسكريًا، بل معركة لتغيير واقعنا الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين”، مضيفًا أن “العقل يرى الظروف صعبة، لكن القلب يشعر بمحاولة جادة من الدولة لتجاوزها”.

وأكد الرئيس المصري أن حكومته تولي اهتمامًا كبيرًا للرأي العام، قائلاً: “البعض يظن أننا لا نكترث للرأي العام، لكننا نأخذه بعين الاعتبار جدًا… والتحدي كبير”.

وفي معرض حديثه عن الواقع الاقتصادي، أشار السيسي إلى أن “المصريين يتحملون الصعاب”، متعهدًا بأن تتحسن الأوضاع بمرور الوقت، مضيفًا: “أنا متفائل جدًا بحالنا، وبعون الله سيتحسن اقتصادنا بما يليق بكم وبأبنائكم وأحفادكم”.

وتطرق الرئيس إلى أشكال أخرى من الصراع، مؤكدًا أن “الحرب ليست بالسلاح فقط، بل أيضًا بالمعرفة والاقتصاد والعلم والإرادة”، معتبراً أن ما تواجهه مصر من ضغوط خارجية، ومنها ما ارتبط بـ”حركة السفارات”، يدخل في إطار “الكذب والمكر السياسي”.

وشهدت عدة سفارات مصرية في الخارج، خلال أغسطس الماضي، احتجاجات تتهم القاهرة بمنع المساعدات إلى غزة، وهو ما نفته مصر، مؤكدة أن معبر رفح مفتوح من جانبها، وأن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع مصدرها مصر.

وختم السيسي حديثه بالدعاء بأن “يحفظ الله مصر، وينصرها ويشرفها برضاه”.