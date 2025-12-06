مصر تكشف عن أسلحة «خارقة» محلية الصنع وتبدأ تصديرها

أعلنت مصر لأول مرة عن تصدير قنابل خارقة للتحصينات بعد اعتمادها رسميًا لدى القوات الجوية، في خطوة تؤكد قدرة الصناعات العسكرية المصرية على تطوير منظومات متقدمة محليًا.

وقال اللواء وائل سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنع صقر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن القنابل من فئة “حافظ” أثبتت كفاءتها ضمن الخدمة الفعلية للقوات الجوية، وصدرتها مصر لعدد من الدول الشقيقة والصديقة دون الكشف عن أسمائها.

وتضم عائلة قنابل “حافظ” ثلاثة طرازات (حافظ 1، 2، 3) بأوزان تتراوح بين 500 و2000 رطل، مخصصة لاختراق التحصينات والملاجئ. وأعلن المعرض الدولي للصناعات العسكرية “إيدكس 2025” عن أجزاء من تطوير قنابل “حافظ 4 و5″، وهي قنابل حرارية وفراغية متقدمة، ما يعكس تقدم الصناعة العسكرية المصرية في مجال الأسلحة المتطورة.

إلى جانب ذلك، كشف سليمان عن منظومات “نيزك” الجديدة المخصصة للطائرات المسيّرة، وسلاح “ثرموباريك” الفتّاك، مشيرًا إلى أن جميع هذه المنظومات صُنعت وصُممت محليًا بنسبة 100% دون الاعتماد على تكنولوجيا خارجية.

وأوضح أن عائلة “نيزك” تتكون من ثلاثة طرازات:

“نيزك 1”: مقذوف شديد الانفجار ضد الأفراد.

“نيزك 2”: للاختراق المتوسط للتحصينات.

“نيزك 3”: يُركب على المسيّرات الانتحارية ضد الدبابات والمدرعات بقدرة اختراق عالية.

أما سلاح “ثرموباريك”، فيتميز بموجة حرارية وضغط عالية تسمح بالتغلغل داخل المنشآت والمخابئ، محدثًا تدميرًا شاملًا يمتد لوقت أطول من الانفجار التقليدي، مما يعزز فعالية العمليات العسكرية ضد التحصينات المعقدة.

واختتمت فعاليات “إيدكس 2025” الخميس في القاهرة، بمشاركة وفود من نحو 100 دولة، لتسليط الضوء على تطور الصناعات الدفاعية المصرية وابتكاراتها في مجال الأسلحة المتقدمة.