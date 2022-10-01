مصر تُؤكد دعمها للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

جدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، دعم بلاده الممثل للخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي أمس الجمعة، مع المندوب المصري في نيويورك.

وقال السفير عبدالخالق في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نقلت أقصى دعم من مصر وأطيب تمنياتي بالنجاح في فترة رئاسته”.

وأضاف: “لا يمكن التأكيد أكثر على دور البعثة الأممية المحوري في هذا المنعطف الحرج”.

Pleased to receive H.E. Abdoulaye Bathily, the new @UN SRSG for Libya & Head of @UNSMILibya. I conveyed #Egypt’s utmost support and best wishes for success in his tenure. @UNSMILibya's pivotal role at this critical juncture cannot be more emphasized. pic.twitter.com/TDn3kU8ECk — Egypt PR to the UN in New York (@EgyptPRNewYork) September 30, 2022

وكان باتيلي قد بدأ أول لقاءاته الرسمية مع بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ومندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة طاهر السني في نيويورك الذي رحب به كأول مبعوث أفريقي لليبيا.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مباشرة عبد الله باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).

وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن باتيلي سيعمل من ليبيا، وبدعم من ريزدون زينينغا كنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو كنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر القادم.