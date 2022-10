مصر تُؤكد دعمها للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

جدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، دعم بلاده الممثل للخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي أمس الجمعة، مع المندوب المصري في نيويورك.

وقال السفير عبدالخالق في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نقلت أقصى دعم من مصر وأطيب تمنياتي بالنجاح في فترة رئاسته”.

وأضاف: “لا يمكن التأكيد أكثر على دور البعثة الأممية المحوري في هذا المنعطف الحرج”.

Pleased to receive H.E. Abdoulaye Bathily, the new @UN SRSG for Libya & Head of @UNSMILibya.

I conveyed #Egypt’s utmost support and best wishes for success in his tenure. @UNSMILibya's pivotal role at this critical juncture cannot be more emphasized. pic.twitter.com/TDn3kU8ECk

— Egypt PR to the UN in New York (@EgyptPRNewYork) September 30, 2022