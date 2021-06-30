مصر تُعلن إنتاج أولى جرعات لقاح كورونا محلياً

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح “سينوفاك” بصناعة مصرية في البلاد، واصفة ذلك بالانتصار الكبير.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمعدات المشاركة بمبادرة حياة كريمة، إلى أنه تم فتح مصنعين تابعين لشركة فاكسيرا، الأول يعمل بطاقة إنتاجية في الشيفت الواحد 300 ألف جرعة يوميا، ويمتد إلى شفتين لـ600 ألف جرعة يوميا وبطاقة انتاجية سنوية من 110 لـ220 مليون جرعة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المصنع الثاني، سيعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يومية ومليار جرعة سنويا.وكشفت وزيرة الصحة، عن أنه بدءا من أغسطس سيتم انتاج من 10 لـ15 مليون جرعة شهرية، من إنتاج مصر للقاحات المستهدف من الشعب المصرى، الذى يصل لـ40 مليون مواطن”.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية، لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، وتم زيادة الجرعات إلى 80 مليون جرعة خلال الـ6 أشهر القادمة.

وفي مايو الماضي، أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أن القيادة السياسية للبلاد تعمل على قدم وساق لتوفير كل ما تستلزمه وسائل التصنيع الحديثة، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وقالت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية حينها: “تم استقبال عدد من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، وأجروا تقييما للمصنع الخاص بالوزارة، قبل السماح لها بتصنيع اللقاح محليا، وأعقب ذلك البدء بالتفاوض مع الشركات الدولية، ومنها (سينوفاك) الصينية، للتصنيع المحلي للقاح”.

وأشارت إلى أن “ما استقبلته اليوم، هي الدفعة الأولى من المواد الخام، لتصنيع لقاح (سينوفاك) الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر، تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والشركة الصينية”.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أنه “من المتوقع قريبا عدم استيراد المواد الخام للقاح، وتصنيعها هي الأخرى محليا في مصر”.

وأضافت: “قريبا المنتج المصري من اللقاح سيتواجد في الأسواق، وهي بداية، ولنا أكثر من شهر ونحن نبرم اتفاقيات ونعقد اجتماعات مع شركات دولية”.

وتسعى مصر لتوطين صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع توفير الاعتمادات المالية لجلب أكبر قدر ممكن من اللقاحات من مصادرها المتنوعة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.