مصر: سيادة سوريا وأمنها أولوية عربية وإقليمية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية استعادة سوريا لدورها الطبيعي والفاعل داخل محيطها العربي والإقليمي، وذلك خلال لقائه مع نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، إن عبد العاطي جدد موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية لضمان استعادة سيادتها الكاملة وصون مقدرات الشعب السوري.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن المسار السياسي الذي يشارك فيه جميع مكونات الشعب السوري هو الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار مستدام في البلاد.

كما أكد على أهمية استمرار الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن استعادة سوريا لعافيتها وتعزيز دورها في المنطقة يمثل هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي.

وجدد عبد العاطي رفض بلاده للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.

وأكد أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.

في سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، معربة عن أملها في بداية مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها أشارت إلى التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه العائدين، منها دمار البنى التحتية وغياب الخدمات الأساسية وقلة فرص العمل.

