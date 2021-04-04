مصر: عبور كافة السفن المنتظرة بقناة السويس منذ جنوح إيفر جيفن

هيئة قناة السويس أعلنت في بيان أمس السبت اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن.

وأشار رئيس الهيئة أسامة ربيع إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت بالقناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة. وفقا لفرانس برس.

وكان أسامة ربيع رئيس الهيئة قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت أنه من المتوقع أن تعبر 85 سفينة القناة من الاتجاهين اليوم مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة من بين 422 سفينة كانت متوقفة في انتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة يوم الاثنين، وقال إن ذلك سينهي تكدس السفن الذي حدث خلال الأزمة.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس آذار واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

وبدأت الهيئة تحقيقا يوم الأربعاء لمعرفة سبب جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيل الممر المائي لمدة ستة أيام حسبما قال ربيع لقناة إم.بي.سي مصر الخاصة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وأضاف “التحقيق شغال كويس… وهياخد له يومين كمان ونقول النتائج إن شاء الله”.