مصر.. عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطارين بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين، في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: “سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة”.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وكشف بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية في مصر، عن أسباب تصادم قطارين في الصعيد ووقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقالت الهيئة في بيان لها: “أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر – الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين”.

وتابع البيان: “عليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان – القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يظهر اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم قطارين وسقوط عدد من الضحايا.

الإسعاف والحماية المدنية في موقع حادث اصطدام قطارين وخروج 3 عربات عن القضبان فى مركز طهطا بسوهاج الإسعاف والحماية المدنية في موقع حادث اصطدام قطارين وخروج 3 عربات عن القضبان فى مركز طهطا بسوهاج تم النشر بواسطة ‏اليوم السابع‏ في الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١