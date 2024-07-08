مصر: لن نقبل بوجود بديل لوكالة «الأونروا» في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح بإيجاد أي بديل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع مفوض وكالة “الأونروا” فيليب لازاريني بالقاهرة، إن “قتلى الوكالة ضحوا بأرواحهم لإغاثة الفلسطينيين في غزة”.

وأوضح أن إسرائيل نفذت استهدافا ممنهجا لمدارس ومقرات الأونروا في انتهاك للقانون الدولي.وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن استخدام إسرائيل لسلاح الجوع في حرب غزة غير مقبول.

وطالب وزير الخارجية المصري المانحين بإعادة النظر في قرار تعليق تمويل الأونروا، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع دون شروط.وقال عبد العاطي: “لن نقبل بوجود بديل لوكالة الأونروا لمساعدة الشعب الفلسطيني”.