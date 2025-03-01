مصر.. مقتل وإصابة العشرات بحادث سير «مروّع» في أسيوط

قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون في حادث سير “مروع”، وقع في صعيد مصر، اليوم السبت.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وقع الحادث بين حافلة ركاب وسيارة أخرى في أسيوط جنوبي البلاد”.

وبحسب المعلومات، “تلقى مدير أمن أسيوط، بلاغا من المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق منفلوط/ أسيوط الزراعي ووجود وفيات وإصابات، وتبين من المعاينة أن حافلة ركاب اصطدمت مع سيارة أخرى بسبب السرعة الزائدة؛ ما أسفر عن وفاة 4 وإصابة 10 آخرين”.

في سياق متصل، توفي شاب في حادث تصادم مروع أثناء عبوره الطريق في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، بعدما صدمته سيارة مسرعة، أعقبها دهس من سيارة أخرى أثناء سقوطه على الأرض.

وقال أحد شهود العيان، وهو مالك سوبر ماركت في المنطقة، لـ”تليجراف مصر”، إن “الحادث وقع عندما حاول الشاب عبور الطريق، لكنه تعرض للصدم من قبل سيارة كانت تسير بسرعة عالية، مما أدى إلى سقوطه أرضًا، ليتعرض بعدها للدهس من قبل سيارة أخرى لم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب”.

وأضاف الشاهد أن “أهالي المنطقة تمكنوا من إيقاف قائد السيارة الأولى، وتم تسليمه إلى قسم شرطة الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.