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مصر.. هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب مدينة الإسكندرية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 يناير 2020 - 14:25
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لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن [انترنت]

رصد معهد البحوث الفلكية في مصر هزة ارضية قوتها 5.3 ريختر ضربت بالقرب من مدينة الإسكندرية (داخل البحر المتوسط).

وقال المعهد في بيانه: إن “قوة الهزة الأرضية 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا، وخط الطول 28.0012° شرقا، عمق 60 كيلو مترا”، مشيرا إلى أنه “لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن”.

وأشار المعهد إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة، في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

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يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في وقت سابق، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش، وداخل الأراضى التركية.

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