مصر والجزائر وتونس تكثف مشاوراتها لتعزيز دور «الآلية الثلاثية» بشأن ليبيا

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وتونس والجزائر، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على دعم استقرار ليبيا ودفع مسار التسوية السياسية فيها.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والجزائر.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي أن السيسي أكد أهمية استمرار العمل عبر الآلية الثلاثية التي تضم مصر والجزائر وتونس، باعتبارها إطارا دبلوماسيا استراتيجيا لدول الجوار الليبي، بهدف تنسيق المواقف ودعم الحل السياسي الشامل وإنهاء الأزمة الليبية.

وأشار الشناوي إلى أن وزير الخارجية الجزائري سلم الرئيس المصري رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات.

وأكد السيسي أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت في القاهرة خلال نوفمبر 2025، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر ويخدم مصالح الشعبين.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس المصري أيضا وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، حيث أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التي تجمعها بتونس على المستويين الرسمي والشعبي، مع التشديد على ضرورة توسيع مجالات التعاون الثنائي.

وجدد السيسي التأكيد على أهمية دور دول الجوار في الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق عبر الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر لمتابعة تطورات الملف الليبي.

خلفية وسياق

تأتي التحركات المصرية الجزائرية التونسية في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية لدعم الاستقرار في ليبيا، مع تصاعد الدعوات لتوحيد المؤسسات الليبية ودفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة.

وتُعد الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس واحدة من أبرز الأطر الإقليمية المعنية بالملف الليبي، حيث تركز على دعم الحوار السياسي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومنع تفاقم التوترات الأمنية.

خلفية تاريخية

أطلقت مصر والجزائر وتونس خلال السنوات الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات ضمن آلية ثلاثية تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن الأزمة الليبية، في ظل ارتباط أمن دول الجوار بشكل مباشر باستقرار ليبيا.

وشهدت العلاقات بين الدول الثلاث تنسيقا متواصلا حول ملفات الأمن الحدودي والهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، بالتزامن مع المساعي الدولية الرامية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.