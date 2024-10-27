مصر.. وزارة التموين تصدر قراراً هامّاً

نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قرارا يتعلق بحظر إخفاء 7 سلع رئيسية.

وبحسب موقع بوابة الأهرام، “ينص القرار على أنه “يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات زيت الطعام والفول، والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة”.

ووفق الموقع، “ينص القرار على إلزام الشركات بكافة أنواعها سواء المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع”.

وبحسب القرار، “تلتزم الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل “منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، وكمية الإنتاج، وتاريخ الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ”، وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار”.

كما يحظر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، “على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة لهذه السلع”.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أكد على “حرص مصر على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمواطنيها، وأن وزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقا”.