مصر.. وزير الدفاع يطالب قوات الصاعقة والمظلات بالحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد القتالي

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من وحدات الصاعقة والمظلات، مطالبًا إياهم بالحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية للأمن القومي المصري.

وأفاد المتحدث العسكري المصري في بيان صدر الأحد، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية ومستوى الكفاءة القتالية للمقاتلين، بالإضافة إلى تقييم استعداد القوات المسلحة بشكل عام للدفاع عن الوطن.

وخلال اللقاء، شدد الفريق أول عبد المجيد صقر على أهمية الاستمرار في رفع المستوى المهاري والبدني من خلال التدريب المستمر، مع الحفاظ على الروح المعنوية العالية. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تجعل القوات المسلحة درعًا قويًا يحمي الوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر.

وأثنى الوزير على الانضباط الذاتي والتفاني الذي يبديه رجال القوات المسلحة، مشيدًا بحرصهم على بذل كل الجهود للحفاظ على مقدرات مصر وشعبها العظيم. كما تفقد القائد العام معرضًا لأحدث الأسلحة والمعدات الخاصة بقوات الصاعقة، في إشارة إلى التحديث المستمر والتطوير الذي تشهده القوات الخاصة.

من جانبه، ألقى اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، قائد قوات الصاعقة، كلمة أكد فيها استمرار رجال القوات الخاصة في العمل المتواصل ليلاً ونهارًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وأبرز الدعم الكبير الذي توفره القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها، مما يؤهلهم لأداء مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن منظومة عسكرية متكاملة.

يأتي هذا اللقاء في ظل أهمية تعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة التي تواجه مصر والمنطقة، وتأكيدًا على دورها الحيوي في حماية الأمن القومي الوطني.

“إن ضاعت غزة ضاع الشرف”.. وكيل المخابرات المصرية الأسبق يوجه رسالة هامة في توقيت خطير

في ظل تصاعد الأوضاع في قطاع غزة والموافقة الإسرائيلية على إعادة احتلال القطاع، وجّه اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي ووكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، رسالة هامة عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”.

وقال عبد الواحد إن العداوة مع حركة حماس بسبب ارتباطها الأيديولوجي والسياسي لا تعني دعم إسرائيل في قتل وتجويع سكان غزة بذريعة محاربة الحركة.

وأضاف أن “إذا ضاعت غزة ضاع الشرف”، معتبراً أن الخطة الإسرائيلية الحالية تمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ولمبادئ الشرف والكرامة.

وأوضح أن إسرائيل إذا كانت تنوي ضرب حماس فعلاً، يمكنها تنفيذ ذلك عبر عمليات نوعية لقوات النخبة مدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة، بدلاً من اللجوء إلى القصف الشامل وتدمير غزة بهدف الاحتلال وطرد سكانها.

وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تدمير غزة ليس فقط لحماس، بل لتقليل الكثافة السكانية وفرض واقع جديد من خلال التجويع والقتل والتهجير، تمهيداً للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية.

ووصف عبد الواحد المرحلة الحالية بأنها “تخفيف الضغوط” على إسرائيل تمهيداً لمرحلة تبييض صورتها أمام الرأي العام الدولي، محذراً من تبني الرواية الإسرائيلية التي تحاول “خلط الأوراق”.

وأكد أن الخطة التي تنفذها إسرائيل الآن في غزة هي في جوهرها “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضها الفلسطينيون، مشدداً على ضرورة الحذر من تبعاتها الخطيرة.

السيسي في فيديو للجيش المصري: “مفيش خوف أبدا من حاجة” واستعراض شامل للقوات المسلحة

نشر الجيش المصري الأحد فيديو جديدًا مستعرضًا فيه قواته بمختلف الأسلحة، تحت عنوان “القوات المسلحة جيش الشعب درع الوطن”، مصحوبًا برسالة هامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الفيديو الأسلحة القتالية المتنوعة، شملت المدرعات والمدفعية والدفاع الجوي والقوات الخاصة والمظلات والقوات الجوية والبحرية، في مشاهد تعكس جاهزية القوات وقدراتها القتالية.

وجاء في كلمة السيسي، التي نقلها المتحدث العسكري المصري، تقديرٌ كبيرٌ لـ”عزة ومكانة العقيدة العسكرية المصرية، الحريصة على حفظ الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة ومصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر”.

وأضاف: “طول ما القوات المسلحة يقظة منتبهة، مستعدة مدربة أمينة شريفة؛ مفيش خوف أبداً من حاجة”.

