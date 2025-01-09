مصر.. وفاة الفنانة ليلى رستم «أيقونة ماسبيرو»

توفيت الإعلامية المصرية ليلي رستم، وهي ابنة شقيق الفنان الكبير زكي رستم وابنة المهندس عبدالحميد بك رستم.

وكشف الإعلامي محمد حلمي البلك، المذيع بالتلفزيون المصري، عن وفاة ليلى رستم، قائلا: “البقاء لله وفاة الإعلامية ليلى رستم”.

هذا “واشتهرت الإعلامية الراحلة بلقب “أيقونة ماسبيرو”، و”صائدة المشاهير” حيث استضافت من خلال أشهر برامجها “نجمك المفضل” خلال 150 حلقة، كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “عملت على مدى 20 عاما في جريدة “الهيرالد تريبيون” وعملت كمراسلة لمجلة “الحوادث” في تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية، وتزوجت من رجل الأعمال حاتم الكردانى، الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه، وعادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج “قمم” واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى”.