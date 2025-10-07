مصر.. 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشروط!

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن عدداً كبيراً من الدول العربية والإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن بشرط إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، نقلته “بوابة الأهرام” اليوم الثلاثاء، أن “57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”، مؤكداً أن مصر تواصل جهودها لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية.

وأضاف أن مفاوضات شرم الشيخ الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إلى جانب بحث آليات الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية عبر القنوات الأممية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن المفاوضات تهدف إلى تكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين وتحقيق وحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ترحيب مصر بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.