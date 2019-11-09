الرئيسية | ثقافة | ليبيا

مصلحة الآثار الليبية تُشارك في مؤتمر حماية «الموروث الثقافي» بروما

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 نوفمبر 2019 - 21:44
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

شهد المؤتمر حضورا دوليا واسعا. [مصلحة الآثار الليبية]
شاركت مصلحة الآثار الليبية في المؤتمر الدولي بالعاصمة الإيطالية روما الذي حمل عنوان “من التوثيق إلى حماية الموروث الثقافي في ليبيا وتونس”.

وأوضحت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مشاركة ليبيا كانت بعنوان “القانون الليبي والآثار” ودور حملة التوعية التي قامت بها مصلحة الآثار الليبية، والتي ألقاها مدير مكتب البعثات الأجنبية بالمصلحة “عبدالرحيم الشريف”.

محتوى ذو صلة
صحة «الوفاق» تبحث تنفيذ خطة دعم المرافق الصحية بالمنطقة الغربية

كما تم خلال المؤتمر عرض واستعراض أعمال البعثات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وشهد المؤتمر الذي أُقِيم في مقر المدرسة البريطانية بروما، حضورا دوليا واسعا من أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى مندوبين عن منظمة “يونسكو”.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن