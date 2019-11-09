مصلحة الآثار الليبية تُشارك في مؤتمر حماية «الموروث الثقافي» بروما

شاركت مصلحة الآثار الليبية في المؤتمر الدولي بالعاصمة الإيطالية روما الذي حمل عنوان “من التوثيق إلى حماية الموروث الثقافي في ليبيا وتونس”.

وأوضحت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مشاركة ليبيا كانت بعنوان “القانون الليبي والآثار” ودور حملة التوعية التي قامت بها مصلحة الآثار الليبية، والتي ألقاها مدير مكتب البعثات الأجنبية بالمصلحة “عبدالرحيم الشريف”.

كما تم خلال المؤتمر عرض واستعراض أعمال البعثات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وشهد المؤتمر الذي أُقِيم في مقر المدرسة البريطانية بروما، حضورا دوليا واسعا من أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى مندوبين عن منظمة “يونسكو”.