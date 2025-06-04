مصلحة المطارات تعزز التعاون مع «اتحاد العمال» وتؤكد دعمها للكوادر الوطنية

في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، استقبل رئيس مصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد بيت المال، رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا، المهندس عبدالسلام التميمي، وذلك لبحث آليات تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين الطرفين.



وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور بيت المال، الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد في دعم العاملين، مؤكداً على أهمية الشراكة في تطوير بيئة العمل داخل المطارات الليبية، وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

كما استعرض رئيس المصلحة أبرز الخطط والمشاريع التي تنفذها المصلحة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تأهيل وتطوير الكوادر الفنية وفق المعايير الدولية، لضمان مواكبة أحدث التوجهات في قطاع الطيران.

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا بتكريم رئيس مصلحة المطارات، بمنحه درع الاتحاد تقديرًا لجهوده في دعم العاملين وتطوير القطاع، وذلك بحضور عدد من الشخصيات النقابية البارزة، في خطوة تعكس متانة العلاقة بين المؤسستين وحرصهما على بناء تعاون مستدام يخدم المصلحة العامة.