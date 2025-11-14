مطار «حقل زلة» النفطي يستأنف نشاطه بعد أكثر من 10 سنوات

استأنف مطار حقل زلة النفطي، التابع لشركة الزويتينة للنفط، عمله بعد توقف دام نحو 11 عاماً، حيث هبطت أول رحلة لطائرة “توين أوتر”، معلنة إعادة الحيوية لهذه المنشأة اللوجستية المهمة في مدينة زلة.

وحضر مراسم افتتاح المطار عدد من المسؤولين الرسميين، من بينهم فرج الأربد، مراقب حقول المقاسمة، وعميد بلدية زلة مفتاح أبو القاسم القاسي، وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى المهندس علي الساعدي امبارك وعدد من الأعيان والحكماء.

ويعد مطار حقل زلة شرياناً أساسياً لدعم العمليات التشغيلية لشركة الزويتينة في المنطقة.

وأشاد الحاضرون بالجهود المبذولة من قبل الشركة وكافة الجهات المشاركة في أعمال الصيانة والتأهيل، مؤكدين أن إعادة المطار للعمل تمثل خطوة إيجابية نحو استقرار وتنمية القطاع النفطي بالمنطقة.