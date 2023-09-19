مظاهرات في درنة للمطالبة بالإسراع في التحقيقات

تظاهر الآلاف من أهالي مدينة درنة، مساء الاثنين، في ميدان مسجد الصحابة، رافعين شعارات الوحدة الوطنية.

وطالب المتظاهرون بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الكارثة التي حلت بالمدينة، والبدء الفعلي في عملية إعادة الإعمار.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب المتظاهرون عن فخرهم بالموقف الليبي الواحد الجليل من كل أبناء الوطن، معربين أيضاً عن امتنانهم وشكرهم للتعاطف الذي أبداه العالم تجاه المأساة الإنسانية، وللهيئات الدولية الرسمية والأهلية التي تنادت لمساعدة المكلومين وأدت عملها على الأرض بكل احترافية.

كما طالب المتظاهرون من أهالي الاختصاص من النائب العام ورجال القانون بتولي التحري والتحقيق بكل شفافية في سبب هذه المأساة من بدايتها.

وأشار البيان إلى أن حجم المأساة تجعل لا مناص من محاسبة كل المسؤولين الذين تولوا مقاليد الأمور بهذه المدينة رغم عدم أهليتهم لها والذين تم تنصيبهم رغم رفض سكان المدينة لهم، وطريقة تعيينهم.

المتظاهرون طالبوا في بيانهم أيضاً، بإقالة المجلس التسييري وإحالته للتحقيق واعتماد مجلس تسييري جديد يرضاه الأهالي.

وأكد البيان على ضرورة وضع خطة عاجلة وفورية لحل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل نطاق المدينة وعلى أن تتم إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن عن طريق هيئات وشركات عالمية متخصصة بما يوافق المعايير الصحيحة التي تتناسب مع تراث المدينة التاريخي.

وأعلن المتظاهرون عن رفضهم ما تم الإعلان عنه بخصوص ما يسمى لجنة الإعمار المنبثقة من مجلس النواب، مطالبين بأن يكون لمأساة مدينة درنة وضعها الخاص ولجنة إعمارها الخاصة التي يرضاها أبناءها.

واختتم المتظاهرون البيان بالتأكيد على ضرورة أن تكون عملية إعادة درنة إلى الحياة مشروعا وطنيا تتجسد فيه الإرادة والعزيمة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد، يجتث فيه الفساد، ويسترد المواطن الليبي كرامته.

فيديو | مظاهرات في #درنة للمطالبة بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الكارثة التي حلت بالمدينة والبدء الفعلي في عملية إعادة الإعمار. pic.twitter.com/I6Avd62Hxp — عين ليبيا (@EanLibya) September 18, 2023