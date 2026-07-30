غنائم عسكرية جديدة بيد الجيش السوداني.. السيطرة على «مخزن مسيرات» شمال كردفان

أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوداني سيطر على مخزن للطائرات المسيرة تابع لقوات الدعم السريع في محور طريق الصادرات بمنطقة شمال كردفان، ضمن العمليات العسكرية المتواصلة بين الطرفين في الإقليم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عناصر من الجيش السوداني أثناء استلام كميات كبيرة من المعدات والعتاد العسكري الذي كان بحوزة قوات الدعم السريع في منطقة طريق الصادرات، في مشاهد أظهرت حجم التجهيزات التي سيطرت عليها القوات خلال العمليات الميدانية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز مواقعهما العسكرية والسيطرة على مناطق ذات أهمية استراتيجية، خاصة الطرق الرئيسية وخطوط الإمداد.

وكان مصدر ميداني قد أفاد، الأربعاء، بأن الجيش السوداني استعاد مواقع ومدنًا ضمن محور شمال كردفان، وعثر على أجهزة تشويش متطورة وطائرات مسيرة بأعداد كبيرة، إضافة إلى 6 مخازن رئيسية للأسلحة تابعة لقوات الدعم السريع.

وفي سياق متصل، أظهرت مسودة تقرير أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن طائرات من طراز بوينغ 727 مرتبطة بشبكة أعمال لمتعاقد عسكري أمريكي نقلت مقاتلين ومرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لدعم قوات الدعم السريع في السودان، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وذكرت المسودة أن لجنة خبراء الأمم المتحدة تلقت معلومات وصفتها بالموثوقة بشأن استخدام هذه الطائرات لنقل عناصر ومعدات عسكرية عبر ممر جوي بين نجامينا ونيالا، في إطار انتهاكات مزعومة لحظر السلاح المفروض على إقليم دارفور.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، امتد إلى مناطق واسعة من البلاد، بينها إقليما كردفان ودارفور، وسط صراع للسيطرة على قواعد عسكرية وطرق إمداد رئيسية، بالتزامن مع استمرار التحركات الدولية لوقف تدفق الأسلحة والتوصل إلى حل ينهي الحرب.

هذا ويعد إقليم كردفان من المناطق ذات الأهمية العسكرية في السودان بسبب موقعه الجغرافي الذي يربط بين عدد من الأقاليم، إضافة إلى دوره في خطوط النقل والإمداد، ما جعله محورًا رئيسيًا في العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب.