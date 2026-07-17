معايير السلامة والتميز في الواجهة.. مؤسسة النفط يشيد بشركة سرت

أشاد وفد المؤسسة الوطنية للنفط بمستوى السلامة والتطوير في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها لعددٍ من الإدارات والمرافق التابعة للشركة، على هامش أعمال الاجتماع الدوري الثاني لمديري إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات النفطية.

واستهل الوفد جولته بزيارة إدارة نقل وتزويدات الغاز، حيث اطّلع على منظومة تزويدات الغاز الطبيعي ومكوناتها التشغيلية، وآلية عملها في دعم عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب التعرف على الإمكانات الفنية والتشغيلية ومستوى تطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وشملت الزيارة معرض شركة سرت، الذي يوثق مسيرة الشركة وإنجازاتها وتطور نشاطها عبر مختلف المراحل، حيث نال المعرض إعجاب أعضاء الوفد لما يضمه من محتوى يعكس تاريخ الشركة ودورها في قطاع النفط والغاز.

كما زار الوفد إدارة السلامة والمراقبات التابعة لها، إضافةً إلى ساحة تدريب الإطفاء، حيث اطّلع على التجهيزات والإمكانات المتاحة، والبرامج التدريبية المخصصة لتأهيل الكوادر، وإجراءات السلامة المطبقة لتعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى المتقدم للكوادر العاملة في الإدارات التي شملتها الزيارة، مثمنين الاهتمام المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب التدريب والتطوير.

وأكد وفد المؤسسة الوطنية للنفط أن ما اطّلع عليه خلال الجولة يعكس الجهود التي تبذلها شركة سرت لتطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءة مرافقها التشغيلية والتدريبية، مشيدًا بالتزام الشركة بمعايير التميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة، بما يواكب تطلعات المؤسسة الوطنية للنفط وأهدافها الاستراتيجية.

تأتي هذه الزيارة على هامش الاجتماع الدوري الثاني لمديري إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات النفطية، الذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير منظومات السلامة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يدعم استدامة العمليات في قطاع النفط والغاز الليبي.