معتبرة إيّاها بهرجة إعلامية.. نقابة الأطباء تستنكر تعدي الأمن ببنغازي على الأطباء

استنكرت النقابة العامة لأطباء ليبيا تعدي الجهات الأمنية على العناصر الطبية بالمؤسسات العلاجية في مدينة بنغازي.

وقالت النقابة في بيان لها إنّ الجهات الأمنية تعمّدت تشويه صورة الأطباء والمستشفيات عبر التشهير بهم باتباع ما أسمته «أسلوب البهرجة الإعلامية»، ومحاولة إظهارهم بمظهر لا يليق بمهنة الطب البشري.

وحمّلت النقابة مسؤولية أخطاء للحكومات المتعاقبة في عدم الاهتمام بالمستشفيات العامة، مؤكدة أن هذه الممارسات خارجة عن نطاق اختصاص هذه الجهات، ومخالفة للقواعد والشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.