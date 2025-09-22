معتمدة «فلسطين».. بريطانيا تحذّر إسرائيل وتُحدث خرائطها الرسمية

أجرت الحكومة البريطانية تعديلات على خرائط موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث استبدلت مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة” بـ”فلسطين”، في خطوة تعكس التحوّل السياسي بعد الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وشملت التغييرات صفحات وزارة الخارجية البريطانية التي تقدم نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى قائمة البعثات الدبلوماسية، والخرائط الرسمية التي تُظهر التقسيمات الجغرافية للمنطقة.

ويُعد هذا التعديل إشارة عملية مبكرة إلى تداعيات قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، والذي جاء بالتزامن مع خطوات مماثلة اتخذتها كل من كندا وأستراليا والبرتغال.

بريطانيا تحذر إسرائيل من ضم الضفة بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنها حذرت إسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان المملكة المتحدة اعترافها بدولة فلسطين.

وقالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية قبل مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة إن بريطانيا أبلغت إسرائيل بضرورة عدم اتخاذ هذا الإجراء، مشددة على أن القرار البريطاني جاء انطلاقًا من الحرص على أمن إسرائيل والفلسطينيين وحماية السلام والعدالة في الشرق الأوسط.

وأضافت كوبر أن بريطانيا تتحمل التزامًا أخلاقيًا بدعم حل الدولتين، مؤكدة أن المتطرفين من الجانبين يسعون لتقويض أي فرصة لهذا الحل، وأن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي ضمن جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء هذا في ظل رفض إسرائيلي رسمي لهذه الخطوة، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتراف البريطاني بأنه “مكافأة للإرهاب”، بينما رحبت حركة حماس به واعتبرته دعمًا لحقوق الفلسطينيين.

الدول التي أعلنت اعترافها رسمياً بدولة فلسطين

🇬🇧 بريطانيا

🇨🇦 كندا

🇦🇺 أستراليا

🇵🇹 البرتغال

عدد الدول المعترفة بفلسطين حتى الآن: 147 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة

🚫 الرفض:

🇺🇸 الولايات المتحدة

🇮🇱 إسرائيل

دول متوقعة بالاعتراف قريباً

🇫🇷 فرنسا – 🇧🇪 بلجيكا – 🇲🇹 مالطا

🕊️ أهمية الاعتراف

✔️ تعزيز الشرعية الدولية

✔️ فتح سفارات وتبادل سفراء

✔️ ضغط سياسي على إسرائيل

✔️ تمهيد للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

خلفية تاريخية

وعد بلفور – 1917

الذكرى الـ108 في 2 نوفمبر 2025