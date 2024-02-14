معجزة الأفيال.. «سيباستيان هالر» الذي قهر السرطان!

مسيرة جديدة في حياة سيباستيان هالر، تنتظر أن يكتبها، بعدما قهر مرض السرطان، الذي كاد أن يُنهي رحلته مع الساحرة المستديرة.

وكما تمكن من هزيمة نيجيريا في نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم، استطاع هالر أن يهزم السرطان.

قبل نحو عام، خاض المهاجم العاجي معركة مع سرطان الخصية أبعدته عن الملاعب لما يزيد عن 9 أشهر، وأفسدت فرحته بالانتقال من أياكس أمستردام الهولندي إلى بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

شُخّصت إصابة اللاعب البالغ 29 عاما بالسرطان في يوليو 2022، ومنذ تلك الفترة عاش فترة صعبة جدا خضع فيها لعلاج كيميائي وأجرى عمليتين جراحيتين، ولكن وبعد جهد وإرادة كبيرين تغلب نهائيا على المرض في فبراير 2023، وعاد لممارسة كرة القدم على الرغم من بقائه نصف موسم دون التسجيل مع فريقه الألماني، باستثناء مسابقة الكأس أمام فريق هاو.

كانت بداية هالر بطيئة في المونديال الأفريقي إذ كان يسابق الزمن للتعافي من إصابة في الكاحل أبعدته عن الدور الأول بالكامل، ثم بدأ المشاركة تدريجيا في الأدوار الإقصائية بالنزول بديلا في مباراتي السنغال ومالي.

وفي لحظات الحسم استعاد المهاجم المتمرس مكانه في التشكيل الأساسي للفِيَلة،ويتمكن من تسجيل هدف الفوز لمنتخب كوت ديفوار في شباك “نسور نيجيريا”، ليحقق بذلك “الأفيال” لقب بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخهم.

وعقب انتهاء المباراة والتتويج بأكبر لقب له حتى الآن في مسيرته، انهمرت دموع هالر خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيها:” لقد حلمنا بهذه اللحظة مرات عديدة وكنا نأمل بأن نصل إلى هذه المحطة.. كانت مباراة صعبة للغاية، لكن مشاهد الفرح والابتهاج في البلاد تستحق ذلك الجهد والتعب”.