خلال 24 ساعة.. معدلات إنتاج النفط والغاز تتجاوز المليون برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق إنتاج نفطي كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,373,523 برميلاً، فيما تم إنتاج 51,771 برميلاً من المكثفات. كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي 2.52 مليار قدم مكعب، وفقاً للتقرير الصادر اليوم 18 يونيو 2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار جهود المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز إنتاج الطاقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز.

هذا وتُعد ليبيا واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط في أفريقيا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. تمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية.

وتتولى المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية إدارة عمليات التنقيب والإنتاج والتصدير، وتسعى باستمرار لتعزيز قدراتها الإنتاجية رغم التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تمثل هذه الموارد المصدر الأساسي للدخل الوطني وتمويل الخدمات العامة.

وإنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي يعتبر مؤشراً حيوياً على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة. تسعى ليبيا من خلال تعزيز إنتاجها إلى تأمين احتياجاتها الداخلية وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية.