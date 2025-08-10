معركة تكساس الانتخابية تشتعل.. انسحاب جماعي للديمقراطيين لتعطيل مخطط ترامب

أفادت تقارير صحفية أمريكية أن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في المجلس التشريعي لولاية تكساس غادروا الولاية بشكل منسق، في خطوة تهدف إلى تعطيل خطط الأغلبية الجمهورية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في منتصف الدورة الانتخابية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن هذه المبادرة الجمهورية جاءت بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب، وتتضمن إضافة خمس دوائر انتخابية جديدة سبق أن حقق فيها تقدما انتخابيا كبيرا، ما يمنح الجمهوريين أفضلية واضحة في الانتخابات المقبلة.

وأبلغ زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس نواب تكساس، جين وو، زملاءه بأن هذه الخطوة “تتجاوز حدود الولاية وتمس مستقبل البلاد بأكملها”.

ووفق الصحيفة، فقد جرى التخطيط لهذه العملية منذ أشهر، عبر عشرات الاجتماعات الافتراضية خلال الصيف، شارك فيها شخصيات بارزة من الحزب الديمقراطي، من بينهم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم والمدعي العام الأمريكي السابق إريك هولدر، في إطار جهود منسقة للتصدي لمحاولات إعادة تقسيم الدوائر لصالح الجمهوريين.

وفي الأول من أغسطس الجاري، وبعد يومين فقط من نشر مسودة الخريطة الانتخابية الجديدة من جانب الحزب الجمهوري، أصدر جين وو، ومساعدوه تعليمات لزملائهم بحزم أمتعتهم، وترتيب شؤون أسرهم، وعدم الكشف عن الخطة لأي شخص.

والهدف من المغادرة، بحسب الصحيفة، هو تعطيل النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسات التصويت على الخطة، وبالتالي تأجيل إقرارها.

وتشير “واشنطن بوست” إلى أن الديمقراطيين يدركون أن فرصهم في منع الخطة بالكامل محدودة، إلا أنهم يأملون على الأقل في تأجيل اعتمادها وإثارة ضغوط سياسية وإعلامية على الجمهوريين.

ويأتي هذا الخلاف في سياق صراع أوسع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة حول آليات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يعمل الديمقراطيون على إعداد إجراءات مضادة في عدة ولايات تميل إليهم سياسيا، فيما يسعى الجمهوريون لتعزيز نفوذهم في الولايات ذات الثقل الانتخابي الكبير مثل تكساس.