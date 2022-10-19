مع ارتفاع الدولار.. أسعار الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفدرالي الأميركي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولار للأونصة في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر.

وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في آي.جي: “قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب”، مضيفا أنه نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدا عن نهايته.

إضافة إلى التصريحات المتشددة للفدرالي الأميركي قال نيل كاشكاري رئيس المجلس في منيابوليس أمس الثلاثاء، إن الفدرالي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75% إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم الفدرالي الأميركي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر.

ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 18.70 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولار وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2022.13 دولار.