مع ارتفاع درجات الحرارة.. وزارة العمل تفرض إجراءات جديدة للحد من المشاكل الصحية للعمال

ألزمت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، جميع جهات العمل، بضرورة اتخاذ 5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين والمتعلقة بالعمل أثناء درجات الحرارة المرتفعة.

وتشمل هذه الإجراءات ضرورة توزيع ساعات العمل مع تجنب ساعات الذروة في النهار، وتحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس في الأوقات الأكثر برودة.

وتتضمنت الإجراءات المفروضة على توفير مياه باردة وسوائل للعاملين مع تجنب المشروبات كثيرة السكر والكافيين وتوفير فترات استراحة كافية.

كما تشمل الإجراءات ضرورة توفير مناطق ملائمة باردة لجلوس العاملين، ومنحهم فترات استراحة متفرقة في أماكن مظللة وباردة، وتوفير الملابس وأدوات الوقاية من الشمس، والحد من الإجهاد البدني بتوفير معدات كالمظلات في الأماكن المكشوفة.

كما طالبت وزارة العمل والتأهيل كل منشأة صناعية في قطاع الإنشاءات وما في حكمها، والتي تستخدم أكثر من 20 عاملاً، تعيين مسؤول فني مؤهل للصحة والسلامة المهنية.