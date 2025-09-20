مع اقتراب «العرس الكروي» بالمغرب.. تأشيرة إلكترونية استثنائية للتونسيين والجماهير الإفريقية

أعلن المغرب عن فرض تأشيرة إلكترونية بشكل استثنائي على مواطني الدول المعفية من التأشيرة، بما في ذلك التونسيين، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وأوضحت القنصلية العامة للمغرب في تونس في بيان رسمي أن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت سيدخل حيّز التنفيذ بين 25 سبتمبر 2025 و25 يناير 2026، بهدف تنظيم دخول الجماهير وحماية الفعاليات من أي ازدحام إداري أو مخاطر أمنية محتملة.

وبحسب القنصلية، سيكون على المشجعين التونسيين الراغبين في حضور المباريات التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر تطبيق “YALLA” الذي أُطلق خصيصًا لهذه التظاهرة الرياضية من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أما طلبات الدخول لأغراض السياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية، فيتعيّن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني acces-maroc.ma قبل 96 ساعة من موعد السفر.

ويستثني القرار حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والمقيمين القانونيين في المغرب، والعابرين في المطارات المغربية دون دخول البلاد، إضافة إلى المتزوجين من مواطنين مغاربة ممن يثبتون رابطة الزواج، وكذلك من تجاوزت أعمارهم 55 عامًا.

وتأتي هذه الإجراءات بينما يستعد المغرب لاستقبال آلاف المشجعين الأفارقة والدوليين، في بطولة استثنائية يُتوقع أن تسجل حضورًا جماهيريًا ضخمًا. وقد أوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة إلى جانب نيجيريا وأوغندا وتنزانيا، ما ينذر بمنافسة قوية.