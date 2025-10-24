مع انتشار «إنفلونزا الطيور» بشكل واسع.. ألمانيا تدق ناقوس الخطر

قال وزير الزراعة الألماني ألويس راينر، الجمعة، إن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا ارتفعت بشكل سريع وغير معتاد على مدار الأسبوعين الماضيين، وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن هذا التطور يستدعي تعزيز التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف راينر أن هناك حاليا حالات تفش كثيرة في الحيوانات البرية وفي مزارع الدواجن، وأوضح أن هذا الأمر معتاد في هذا الوقت من العام، ولفت إلى أن الزيادة السريعة للغاية في الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين تؤكد خطورة الوضع وأهمية اتخاذ تحرك مشترك ومنسق على مستوى الدولة.

وأشار المسؤولون الألمان إلى أن خطر التفشي أصبح ملموساً بعد العثور على أكثر من ألف طائر كركي بالقرب من برلين يعتقد أنها نفقت نتيجة تفش كبير لإنفلونزا الطيور، وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الظاهرة أثارت قلق الخبراء المعنيين بالحفاظ على البيئة وصحة الحيوانات.

وأعلنت وزارة الزراعة في شتوتغارت، عاصمة ولاية بادن-فورتمبرغ، الخميس، عن ضرورة إعدام نحو 15 ألف طائر في إحدى مزارع الدواجن في جنوب ألمانيا، وأوضحت الوكالة أن قرار الإعدام جاء بعد ثبوت تفشي إنفلونزا الطيور من قبل معهد فريدريش-لوفلر الألماني لأبحاث صحة الحيوان، مؤكدة أهمية التدخل السريع للسيطرة على انتشار الفيروس وحماية قطاع الدواجن.

وأضافت الوكالة أن السلطات الألمانية تكثف عمليات المراقبة والفحص في مزارع الدواجن والمناطق البرية، وتهدف إلى منع تفشي الفيروس بشكل أوسع، وحذرت من أن استمرار الانتشار قد يؤدي إلى آثار اقتصادية وبيئية كبيرة، ما يستدعي تعاون جميع الجهات المعنية لمواجهة هذا التحدي.