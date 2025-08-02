مع بداية الأسبوع.. موجة حرارة قوية تضرب الجنوب ومناطق الغرب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات الليبية تقريره عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم السبت 2 أغسطس 2025، وخلال اليومين القادمين.

وسجلت درجات حرارة مرتفعة على مناطق غرب البلاد، خاصة على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و42 درجة مئوية على الدواخل، كما تراوحت درجات الحرارة بين 39 و44 درجة مئوية في مناطق الجنوب الغربي.

في المقابل، بقيت درجات الحرارة معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وبين 36 و38 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي.

وشهدت بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي نشاطاً نسبياً للرياح الشمالية الغربية اليوم.

من المتوقع أن تشهد أغلب مناطق الشمال الغربي تراجعاً تدريجياً وطفيفاً في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، فيما تسجل مناطق الجنوب الغربي انخفاضاً في الحرارة مع نهاية الأسبوع.

تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً يوم الاثنين إلى شمالية غربية على الساحل. درجات الحرارة القصوى بين 33-38 مئوية على الساحل و39-42 مئوية في الدواخل مع تراجع تدريجي متوقع.

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً يوم الاثنين إلى شمالية غربية على الساحل. درجات الحرارة القصوى بين 33-38 مئوية على الساحل و39-42 مئوية في الدواخل مع تراجع تدريجي متوقع. الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة تتراوح بين 29-33 مئوية.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة تتراوح بين 29-33 مئوية. الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 39-44 مئوية.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 39-44 مئوية. الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب على الواحات والسرير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 36-38 مئوية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً مع منتصف الأسبوع على أغلب مناطق الشمال الغربي، بينما تسجل مناطق الجنوب الغربي تراجعاً في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.

وتُذكر إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تحديثات النشرة الجوية تصدر كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، ولا يُعتد إلا بآخر تحديث.