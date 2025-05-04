مع تصاعد التوتر.. باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية

أعلنت الحكومة الباكستانية، مساء السبت، عن قرارها منع السفن التي ترفع العلم الهندي من دخول موانئ البلاد، في خطوة تأتي ردًا على حزمة إجراءات عقابية فرضتها الهند في وقت سابق من اليوم، على خلفية تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “دون” الباكستانية، أصدرت وزارة الشؤون البحرية، عبر جناح الموانئ والشحن، توجيهًا يمنع السفن الهندية من الرسو في الموانئ الباكستانية، كما يشمل القرار حظر زيارة أي شركة شحن بحرية هندية للمرافئ المحلية.

يأتي هذا الإجراء بعد ساعات من إعلان نيودلهي حظرًا شاملًا على جميع الواردات القادمة من باكستان أو العابرة من خلالها، وهو قرار دخل حيز التنفيذ الفوري. كما تضمن الحظر منع السفن الباكستانية من الرسو في الموانئ الهندية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد صرّح بأن بلاده “ملتزمة باتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة ضد الإرهابيين ومن يدعمهم”، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا، معظمهم من السياح.

واتهمت الحكومة الهندية إسلام آباد بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته باكستان بشدة، محذّرة من أنها سترد في حال أقدمت الهند على أي تحرك عسكري.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من التوترات المتكررة بين البلدين على خلفية النزاع المزمن حول إقليم كشمير، ما يثير مخاوف دولية من احتمال تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.