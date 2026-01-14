مع حمية «داش».. وداعاً للوزن الزائد وضغط الدم المرتفع!

أظهرت أحدث الدراسات العلمية أن حمية Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) ليست مفيدة فقط في خفض ضغط الدم، بل تبيّن من خلال مراجعات منهجية وتحليلات بيانات أنها ترتبط بتحسين عوامل خطر متعددة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد تساهم أيضًا في فقدان الوزن بشكل غير مباشر

وتُعد حمية DASH نظامًا غذائيًا متوازنًا يركّز على تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهن مع تقليل الصوديوم والدهون المشبعة، وقد طوّرها الباحثون في الولايات المتحدة بهدف تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

وأظهرت تحليلات منهجية لأكثر من 30 تجربة عشوائية تضم آلاف المشاركين أن الحمية تُقلّل الضغط الانقباضي بحوالي 3.2 ملم زئبق والضغط الانبساطي بحوالي 2.5 ملم زئبق مقارنة بأنظمة غذائية عادية، سواء لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم أو غير المصابين به، مما يؤكد فعالية النظام في خفض ضغط الدم بشكل ثابت عبر مجموعات متعددة من السكان.

وفي تحليل آخر لأبحاث DASH، تبين أن التغييرات في ضغط الدم كانت أكبر لدى المشاركين الذين لديهم ضغط دم أعلى في البداية أو مؤشر كتلة جسم مرتفع، مما يشير إلى أن الأفراد ذوي المخاطر الصحية العالية يستفيدون بشكل أكبر من هذا النظام الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت دراسات متعددة أن اتباع حمية DASH يرتبط بانخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الكلي و LDL (الضار)، مما يساهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل. التحليل الإحصائي يشير إلى انخفاض يزيد عن 13% في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية عند الالتزام المستمر بالنظام الغذائي.

وعلى صعيد التجارب السريرية المنظمة، أثبتت دراسات أن الأنماط الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مثل حمية DASH، يمكن أن تخفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 5.5 ملم زئبق والضغط الانبساطي بحوالي 3.0 ملم زئبق مقارنة بالأنظمة الغذائية التقليدية، حتى مع ثبات الوزن واستهلاك الصوديوم في مستويات ثابتة.

ومن المهم الإشارة إلى أن العديد من الدراسات العلمية ترى أن الفوائد المتعددة لحمية DASH لا تقتصر على ضغط الدم فقط، بل تمتد إلى تحسين عوامل أيضية أخرى مثل خفض مستويات LDL وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية بشكل عام.

وحمية DASH تُعد واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية المدعومة علميًا للحد من ارتفاع ضغط الدم وتحسين صحة القلب وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض مزمنة، وقد تُساعد بشكل غير مباشر في إدارة الوزن عندما يُدمَج معها تقليل السعرات الحرارية ونمط حياة صحي.

وطُوّرت حمية DASH في التسعينيات لتكون استراتيجية غذائية فعّالة للحد من ارتفاع ضغط الدم دون الاعتماد على الأدوية فقط، واعتمدت على مبادئ غذائية بسيطة تشمل زيادة تناول البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف الطبيعية وتقليل الصوديوم والدهون المشبعة.

ونشرت منذ ذلك الحين عشرات الدراسات السريرية والتحليلات الجماعية التي وثّقت فوائد هذا النظام الغذائي على صحة القلب والأوعية الدموية، مما جعله من الأنظمة الموصى بها في العديد من الإرشادات الصحية العالمية كأحد الركائز الأساسية للوقاية من أمراض القلب والسيطرة على ضغط الدم.