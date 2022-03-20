مع قرب شهر رمضان.. البريقة تُعلن زيادة في الإنتاج اليومي لغاز الطهي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، شروع إدارة عمليات طرابلس مستودع الهاني النفطي في تفعيل برنامج عمل طيلة شهر رمضان الكريم لتغطية احتياجات المواطنين من غاز الطهي.

وأوضحت الشركة أنّها فعلت نظام عمل الورديات من مساء السبت لزيادة الطاقة الإنتاجية التي ستصل إلى 8 آلاف أسطوانة غاز طهي يوميا، ما سيسهم أيضا في توفير رصيد احتياطي.

وأضافت الشركة أنّها تنشر بشكل شبه يومي أعداد أسطوانات الغاز التي يتم توزيعها في مختلف مناطق البلاد من المستودعات التابعة لها، إضافة إلى كميات الوقود والبنزين التي تصل إلى المحطات.