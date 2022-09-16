مع نهاية 2022.. مكافحة الأمراض ينتهي من ربط المراكز الصحية بمنظومة موحدة

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إنّ كل المراكز الصحية سيتم ربطها بمنظومة واحدة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتابع السائح أنّه بعد عملية الربط يمكن تتبع كل التطعيمات من لحظة وصولها للاراضي الليبية إلى ان تعطى للطفل، وأنّ هذه المنظومة ستحل كل مشاكل تأخر توريد التطعيمات.

وذكر السائح أنّه بهذه العملية يمكن معرفة العدد الكلي لكل طعم مستخدم، وأنّ هذا المشروع يعتبر كبير، حيث يوجد أكثر من 700 مركز صحي يقدم في خدمة التطعيمات.

وأضاف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنّ جميع هذه المراكز تحتاج إلى ربط إلكتروني وأنّه إلى نهاية عام 2022 تكون كل المراكز الصحية داخل المنظومة.