مفاجآت القوة العسكرية لعام 2025.. تركيا تتقدم على قوى عالمية كبرى

سلّط إعلام عبري اهتمامه على التحولات العميقة في موازين القوة داخل الشرق الأوسط، وأبرز موقع صحيفة معاريف تحليلًا موسعًا لمؤشر القوة العسكرية لعام 2025 الصادر عن Global Firepower، واعتبر أن البيانات الجديدة تكشف تصاعدًا لافتًا في النفوذ العسكري التركي ودخول أنقرة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا.

وذكرت الصحيفة أن التغيرات الجيوسياسية خلال العامين الماضيين رفعت تركيا إلى صدارة القوة العسكرية في الشرق الأوسط، بينما أعادت تصنيف باقي القوى الإقليمية، في مشهد يعكس إعادة تشكيل واسعة للقدرات العسكرية وتأثيراتها الاستراتيجية.

وتُظهر بيانات Global Firepower أن الدول الخمس الأقوى عسكريًا في الشرق الأوسط لعام 2025 هي: تركيا، إسرائيل، إيران، مصر، والمملكة العربية السعودية، بينما دخلت تركيا ضمن أفضل 10 دول عالميًا واحتلت المركز التاسع من بين 145 دولة شملها التقييم.

وحققت إسرائيل المركز الثاني إقليميًا والـ 15 عالميًا، وظهرت في مسار تعزيز لقدراتها العسكرية وميزانها الدفاعي. ووصلت إيران إلى المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط والـ 16 عالميًا بفارق مركز واحد فقط عن إسرائيل، مع استمرار تطوير قدراتها الصاروخية والتقنية.

وظهرت مصر في المرتبة الرابعة إقليميًا والـ 19 عالميًا وسط اتجاه نحو الانخفاض، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة إقليميًا والـ 24 عالميًا، مع إشارة التقرير إلى أن الترتيب لا يعكس الصفقات العسكرية الضخمة التي يجري التفاوض عليها مثل طائرات F-35.

وتضم قائمة الدول البارزة الأخرى في المنطقة العراق في المرتبة 43، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 54، وسوريا في المرتبة 64، ما يعكس تباينات واسعة في القدرات الدفاعية والتكنولوجية والعسكرية بين دول المنطقة.

وذكرت معاريف أن تركيا تتقدم في التصنيف العالمي على المملكة المتحدة وفرنسا واليابان، بينما جاءت إيطاليا في المرتبة العاشرة عالميًا، وحلت ألمانيا في المركز الرابع عشر متقدمة على إسرائيل مباشرة.

ويعتمد تصنيف Global Firepower على أكثر من 60 عاملًا تشمل عدد الوحدات العسكرية، والقدرات اللوجستية، والوضع المالي، والموارد الطبيعية، والظروف الجغرافية، إضافة إلى عناصر التفوق التقني، ما يسمح لدول أصغر حجمًا بمنافسة دول أكبر تمتلك قدرات تقليدية متفاوتة.