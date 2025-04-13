مفاوضات عمان..«ترامب» يثني على الجولة الأولى وإيران تطرح شروطاً

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، “أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة والمقرر إجراؤها نهاية الأسبوع المقبل ستبقى “غير مباشرة” بوساطة عمانية وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: “ستظل المفاوضات غير مباشرة، ستبقى عمان الوسيط لكننا نناقش مكان المفاوضات المستقبلية”، مضيفا أن “المحادثات ستركز فقط على “الملف النووي ورفع العقوبات”.

في السياق، أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، قائلاً إنها “تمضي على نحو جيد”.

وفي تصريح له أثناء تواجده على متن طائرة الرئاسة، أضاف ترامب: “أعتقد أنها تمضي على نحو جيد، لكن لا شيء يهم حتى تنتهي المحادثات، لذلك لا أحبذ الحديث عنها في الوقت الحالي، ولكن الأمور تسير بشكل جيد للغاية”.

تصريحات ترامب جاءت “عد إعلان البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف قد التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم السبت، حيث وصف اللقاء بـ”الإيجابي والبناء للغاية”.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له “أن ويتكوف تلقى تعليمات من ترامب لحل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والدبلوماسية”، مؤكدًا “أن القضايا المطروحة معقدة ولكن التواصل المباشر يعد خطوة نحو التوصل إلى نتائج مفيدة للطرفين”.

وفيما يتعلق باللقاء، قال عراقجي للتلفزيون الإيراني “إن المفاوضات كانت “بنّاءة وهادئة وإيجابية”، وأضاف: “نحن قريبون للغاية من التوصل إلى أساس للمفاوضات، وإذا تمكنا من تحديد هذا الأساس الأسبوع المقبل، فإننا سنكون قد قطعنا شوطاً طويلاً في طريقنا نحو بدء مناقشات حقيقية”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن “الطرفين اتفقا على استئناف المحادثات يوم السبت المقبل، مع رغبة الجانبين في التوصل إلى اتفاق قصير المدى”. وقال عراقجي: “إيران والجانب الأمريكي لا يرغبان في محادثات من أجل المحادثات، نريد تحقيق نتائج حقيقية”.

بدورها، ذكرت صحيفة”وول ستريت جورنال”، “أن الوفد الإيراني قدم ثلاثة مطالب رئيسية، تمحورت حول تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران”.

ووفقًا للصحيفة، “المطالب الإيرانية تشمل الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، رفع القيود على صادرات النفط الإيراني، وتخفيف العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي”.

المفاوضات التي جرت في مسقط، “شملت محادثات غير مباشرة بين الوفدين في غرفتين منفصلتين تحت إشراف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تولى مهمة نقل الرسائل بين الطرفين”.

وخلال المفاوضات، شدد الجانب الإيراني على “أن برنامجه النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وأصر على عدم تفكيكه بالكامل”، بينما أكد الوفد الأمريكي أن “واشنطن مصممة على منع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.” وتشير التقارير إلى “أن إدارة ترامب قدمت بعض التنازلات لتحفيز إيران على المشاركة في المحادثات، وقد تكون هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق نووي مؤقت”.

وبحسب الصحيفة، “تركز المفاوضات في هذه المرحلة على بناء الثقة واستكشاف الأرضية المشتركة، وسط خلافات بشأن آليات المراقبة الدولية وقيود التفتيش”. ووتضيف، “على الرغم من الصعوبات، تبقى الأمال معلقة على إحراز تقدم قد يفضي إلى لقاء مباشر بين الجانبين في المستقبل”.