مفتي لبنان: استمرار الصلاة في البيوت خلال شهر رمضان بسبب كورونا

يعز علينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك والمساجد مغلقة. [رويترز]

دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الأربعاء، مسلمي بلاده إلى إقامة الصلاة في شهر رمضان المبارك داخل المنازل، إلى حين انتهاء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الشيخ دريان قوله، في خطاب: “يعز علينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك والمساجد مغلقة أبوابها بسبب تفشي جائحة كورونا”.

وتوجه إلى المسلمين بالقول: “لا تقنطوا فإن رحمة الله واسعة، وصلاتنا ستبقى قائمة في بيوتنا إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء”.

وأضاف: “سنبقى على تواصل مع المسؤولين في الدولة ومع الأطباء لجلاء الصورة، وإعلان انتهاء الحجر الصحي، لنزف للمسلمين بشرى العودة إلى مساجدنا في وقت قريب بإذن الله”.

وناشد دريان، البرلمان أن “ينظر إلى ​السجناء بعين الرحمة و​العدل فيما يتعلق بقانون العفو، وألا يكون خاصا بل شاملا ولمرة واحدة”.

يأتي ذلك في حين، فرضت الحكومة منتصف مارس الماضي، حالة “التعبئة العامة” في البلاد، التي تشمل إجراءات عدة، منها فرض إغلاق تام على الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحال بيع المواد الغذائية، كإجراء وقائي من كورونا.

كما أغلقت كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلا، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 22، والإصابات إلى 682.

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