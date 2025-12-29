المفوضية تحدد إجراءات نشر أسماء المترشحين لـ«النقابات الفرعية»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025 سيكون موعدًا لنشر أسماء المترشحين الأولية لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة مالكي المحافظ الاستثمارية.

وأوضحت المفوضية أن الأسماء ستُنشر لمدة يومين، ليتمكن المعنيون من الإطلاع وتقديم الطعون إن وجدت خلال المدة القانونية المحددة.

وسيتم نشر الأسماء في مقر الإدارات الانتخابية التابعة للنطاق الجغرافي للنقابات الفرعية، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لإدارة انتخاب النقابات على موقع فيسبوك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المفوضية لتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النقابية والمهنية، وضمان مشاركة واسعة للمترشحين والمنتسبين.