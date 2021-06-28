مفوضية الانتخابات تبحث تبادل الخبرات مع الدول العربية

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، في الملتقي الثالث للإدارات الانتخابية العربية تحت عنوان “النظم الانتخابية في الدول العربية” عبر تقنية الفيديو.

وجاءت مشاركة المفوضية العليا للانتخابات بورقة عمل للدكتور عبدالغني دعبوب تحت عنوان “الانتخابات والنظام الانتخابي في ليبيا”.

يُشار إلى أن هذا الملتقي يستمر لمدة 3 أيام ويهدف لتعزيز تبادل الخبرات في المجال الانتخابي في الدول العربية، وتعزيز المعرفة بالشأن الانتخابي في المنطقة العربية، وعلاقات التعاون بين شركاء العملية الانتخابية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.