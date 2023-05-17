مفوضية الانتخابات تختتم ورشة عمل في بنغازي

اختُتِمت اليوم الأربعاء، بمدينة بنغازي، ورشة العمل التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف الرفع من مستوى التنسيق مع المكاتب التابعة لها في ربوع البلاد، استعداداً لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش ولقاءات تعمل المفوضية على تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة تستهدف جميع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها بالمنطقتين الجنوبية والغربية، بهدف تنفيذ الإجراءات الانتخابية وفق أعلى المعايير، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك.

وكانت الورشة قد استهدفت رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية (طبرق- درنة- لقبة-البيضاء- المرج- إجدابيا- الكفرة) بالإضافة إلى منسقي الشؤون الإدارية والمالية، ومنسقي العمليات، ومشرفي التدريب، بهذه المكاتب.