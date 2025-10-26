مفوضية الانتخابات تفتح مراكز الاقتراع لانتخابات «أطباء الأسنان»

افتتحت صباح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، عند الساعة التاسعة صباحًا، لجان الاقتراع بمكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، سرت، زليتن، طرابلس، الجبل (2)، وسبها، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان على مستوى ليبيا.

ويستمر الاقتراع حتى الساعة الثانية ظهرًا، تحت إشراف وتنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبمشاركة اللجان المشرفة في مختلف المكاتب، لضمان انسيابية الإجراءات وشفافية عملية التصويت.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن جهود المفوضية لدعم المسار الديمقراطي داخل النقابات المهنية وتعزيز مشاركة الأطباء في صنع القرار المهني.

فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية للإعلاميين الرياضيين

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب تقديم طلبات الترشح بنظام القائمة لانتخاب النقابات الفرعية بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 ويستمر حتى يوم الخميس 6 نوفمبر 2025. ويتم تقديم الطلبات في مقرات مكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق مقرات النقابات الفرعية، وفق الجدول التالي:

المنطقة الشرقية / بنغازي

المنطقة الغربية / طرابلس