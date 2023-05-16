مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل في بنغازي

افتُتحت اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي، ورشة العمل التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولمدة يومين، بهدف الرفع من مستوى التنسيق مع المكاتب التابعة لها في ربوع البلاد، استعداداً لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وافتتح فعاليات هذه الورشة كل من الصادق الزكار مدير إدارة العمليات الميدانية، وأحمد الجالي رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وعبدالباسط النفاتي رئيس قسم التدريب والإجراءات، وبحضور رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية (طبرق- درنة- القبة-البيضاء- المرج- إجدابيا- الكفرة) بالإضافة إلى منسقي الشؤون الإدارية والمالية، ومنسقي العمليات، ومشرفي التدريب، بهذه المكاتب، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

وأوضح الزكار أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات ستقيمها المفوضية خلال الفترة القريبة القادمة تستهدف جميع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها بالمنطقتين الجنوبية والغربية.

من جانبه أفاد النفاتي بأن المفوضية تعمل على تكثيف برامج التدريب لكافة كوادرها، خلال هذه الفترة ضمن الاستعدادات للعمليات الانتخابية القادمة، بهدف تنفيذ الإجراءات الانتخابية وفق أعلى المعايير، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية والمصداقية في نتائج العملية الانتخابية.