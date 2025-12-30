مفوضية الانتخابات: نرفض محاولات التشكيك في نزاهتنا واستقلاليتنا

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بياناً بشأن قرارات مجلس النواب التي تم اتخاذها في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، والتي تضمنت شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية وإقرار الميزانية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا. هذه القرارات تأتي ضمن إطار القوانين الانتخابية التي تم إرسالها إلى المفوضية بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

وأكد مجلس المفوضية في بيانه على أن شغل المقاعد الشاغرة جاء وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من قانون إنشاء المفوضية رقم (8) لسنة 2013، وأنه لا علاقة لهذا القرار بالاتفاق السياسي الذي تصر بعض الأطراف على إدخاله في سياق أهداف خاصة بها بعيدًا عن مطالبات الشعب الليبي.

وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن المفوضية ترفض تماماً المحاولات المستمرة للتشكيك في استقلاليتها ونزاهتها، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في وقت حساس، بعد نجاح المفوضية في إجراء الانتخابات البلدية في مختلف أنحاء البلاد. كما أشار إلى أن المفوضية قد استطاعت التعامل مع جميع الأطراف وتجاوز التحديات والصعوبات.

وأضاف البيان أن بعض الأطراف قد حاولت استغلال المجالس البلدية لأغراض شخصية ومصالح خاصة، وهو ما دفع المفوضية إلى اتخاذ موقف قاطع في رفض الانصياع لتلك المطالبات التي تتناقض مع أهداف المفوضية واستقلاليتها.

كما أشار البيان إلى أن المفوضية تدعو النخب السياسية والنشطاء الذين انضموا إلى حملات التشكيك إلى تحري الدقة والأمانة في نقل الحقائق، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة أولئك الذين ينشرون أكاذيب وافتراءات حول عمل المفوضية.