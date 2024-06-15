مفوضية الانتخابات مستمر بتسجيل الناخبين خلال عطلة العيد

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، أن منظومة تسجيل الناخبين مستمرة في استقبال طلبات التسجيل في انتخاب المجالس البلدية، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت المفوضية في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية، الليلة الماضية، إنه على الراغبين في التسجيل اغتنام الفرصة والمبادرة بإدراج أسمائهم في المنظومة.

وكانت المفوضية أعلنت أن إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، وصل إلى 19 ألفا و587 شخصا.

وأوضحت أن عدد المسجلين توزع بين 15 ألفا و773 رجلا، و3 آلاف و814 من النساء، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2024.

ويستمر التسجيل لبلديات المرحلة الأولى المقدر بـ60 بلدية حتى 23 يونيو الجاري.